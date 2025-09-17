Silk (SILK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 24J Rendah $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 24J Tinggi $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Sepanjang Masa $ 2.03$ 2.03 $ 2.03 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.69% Perubahan Harga (1D) +0.26% Perubahan Harga (7D) +0.91% Perubahan Harga (7D) +0.91%

Silk (SILK) harga masa nyata ialah $1.43. Sepanjang 24 jam yang lalu, SILK didagangkan antara $ 1.42 rendah dan $ 1.45 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SILK sepanjang masa ialah $ 2.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SILK telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, +0.26% dalam 24 jam dan +0.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Silk (SILK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Bekalan Peredaran 1.13M 1.13M 1.13M Jumlah Bekalan 1,134,516.156911173 1,134,516.156911173 1,134,516.156911173

Had Pasaran semasa Silk ialah $ 1.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SILK ialah 1.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1134516.156911173. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.63M.