Silly Dragon (SILLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00117834 $ 0.00117834 $ 0.00117834 24J Rendah $ 0.0012288 $ 0.0012288 $ 0.0012288 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00117834$ 0.00117834 $ 0.00117834 24J Tinggi $ 0.0012288$ 0.0012288 $ 0.0012288 Sepanjang Masa $ 0.159107$ 0.159107 $ 0.159107 Harga Terendah $ 0.00101644$ 0.00101644 $ 0.00101644 Perubahan Harga (1J) +0.67% Perubahan Harga (1D) -0.62% Perubahan Harga (7D) -2.35% Perubahan Harga (7D) -2.35%

Silly Dragon (SILLY) harga masa nyata ialah $0.00121231. Sepanjang 24 jam yang lalu, SILLY didagangkan antara $ 0.00117834 rendah dan $ 0.0012288 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SILLY sepanjang masa ialah $ 0.159107, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00101644.

Dari segi prestasi jangka pendek, SILLY telah berubah sebanyak +0.67% sejak sejam yang lalu, -0.62% dalam 24 jam dan -2.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Silly Dragon (SILLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Bekalan Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Jumlah Bekalan 999,929,155.091878 999,929,155.091878 999,929,155.091878

Had Pasaran semasa Silly Dragon ialah $ 1.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SILLY ialah 999.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999929155.091878. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.21M.