Silver Stonks (SSTX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.27% Perubahan Harga (1D) +2.65% Perubahan Harga (7D) +4.95% Perubahan Harga (7D) +4.95%

Silver Stonks (SSTX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SSTX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SSTX sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SSTX telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, +2.65% dalam 24 jam dan +4.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Silver Stonks (SSTX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 64.27K$ 64.27K $ 64.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 197.75K$ 197.75K $ 197.75K Bekalan Peredaran 747.57B 747.57B 747.57B Jumlah Bekalan 2,300,000,000,000.0 2,300,000,000,000.0 2,300,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Silver Stonks ialah $ 64.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SSTX ialah 747.57B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2300000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 197.75K.