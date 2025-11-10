silvercoin Harga Hari Ini

Harga langsung silvercoin (SILVERCOIN) hari ini ialah --, dengan 13.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SILVERCOIN kepada USD penukaran adalah -- setiap SILVERCOIN.

silvercoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 25,336, dengan bekalan edaran sebanyak 918.78M SILVERCOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SILVERCOIN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SILVERCOIN dipindahkan -0.56% dalam sejam terakhir dan +14.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

silvercoin (SILVERCOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.34K$ 25.34K $ 25.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.34K$ 25.34K $ 25.34K Bekalan Peredaran 918.78M 918.78M 918.78M Jumlah Bekalan 918,784,439.030388 918,784,439.030388 918,784,439.030388

Had Pasaran semasa silvercoin ialah $ 25.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SILVERCOIN ialah 918.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 918784439.030388. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.34K.