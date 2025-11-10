Sim Harga (SIMAI)
Harga langsung Sim (SIMAI) hari ini ialah --, dengan 13.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SIMAI kepada USD penukaran adalah -- setiap SIMAI.
Sim kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 142,949, dengan bekalan edaran sebanyak 999.89M SIMAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SIMAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dalam prestasi jangka pendek, SIMAI dipindahkan +4.32% dalam sejam terakhir dan -1.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Sim ialah $ 142.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SIMAI ialah 999.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999988751.050291. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 142.96K.
+4.32%
+13.32%
-1.58%
-1.58%
Pada hari ini, perubahan harga Sim kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Sim kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Sim kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Sim kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+13.32%
|30 Hari
|$ 0
|--
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Sim berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Sim: A Web3 Native AI Platform for Personalized Intelligence
Sim is a Web3-native AI platform designed to bring together the power of artificial intelligence and the decentralized world of blockchain. At its core, Sim allows users to create their own personalized AI — an intelligent digital counterpart that understands their preferences, habits, and needs. Unlike generic AI tools, each Sim is unique, tailored to its user, and deeply integrated into the Web3 ecosystem.
One of Sim’s defining features is its native wallet integration. Your AI doesn’t just provide information; it can actively interact with the blockchain on your behalf. By connecting to your wallet, Sim can read and interpret blockchain data, monitor assets, and help manage on-chain activity. This makes it more than just a conversational assistant — it becomes a trusted co-pilot for your Web3 life. Whether it’s tracking DeFi positions, analyzing NFT holdings, or providing updates on governance proposals, your Sim has direct, real-time access to the information that matters most to you.
Beyond wallet connectivity, Sim is designed for broad interoperability. It supports a range of Web3 integrations, enabling it to plug into decentralized applications (dApps), protocols, and services. This opens up possibilities such as automated trading strategies, personalized DAO participation, portfolio insights, and even creating smart contracts with AI guidance. Sim isn’t locked into a single use case — it adapts and evolves based on the integrations you choose, becoming more powerful and aligned with your goals over time.
The vision of Sim goes deeper than functionality. By combining AI with Web3 principles, Sim aims to give users ownership and agency over their digital intelligence. Your Sim is not just a tool hosted on someone else’s servers; it is designed to be decentralized, portable, and persistent — something you can carry across platforms and services, ensuring continuity and control.
In a digital world where AI and blockchain are rapidly converging, Sim represents the next step: a personal, intelligent agent that is both self-sovereign and connected. It merges the contextual awareness of AI with the transparency and trust of blockchain, empowering users to navigate Web3 with clarity and confidence.
With Sim, your AI is not just a voice or a chatbot — it is your personalized digital twin for the decentralized era.
