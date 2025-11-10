Sim Harga Hari Ini

Harga langsung Sim (SIMAI) hari ini ialah --, dengan 13.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SIMAI kepada USD penukaran adalah -- setiap SIMAI.

Sim kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 142,949, dengan bekalan edaran sebanyak 999.89M SIMAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SIMAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SIMAI dipindahkan +4.32% dalam sejam terakhir dan -1.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sim (SIMAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 142.95K$ 142.95K $ 142.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 142.96K$ 142.96K $ 142.96K Bekalan Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Jumlah Bekalan 999,988,751.050291 999,988,751.050291 999,988,751.050291

Had Pasaran semasa Sim ialah $ 142.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SIMAI ialah 999.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999988751.050291. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 142.96K.