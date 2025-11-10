Tokenomik Sim (SIMAI)
Sim: A Web3 Native AI Platform for Personalized Intelligence
Sim is a Web3-native AI platform designed to bring together the power of artificial intelligence and the decentralized world of blockchain. At its core, Sim allows users to create their own personalized AI — an intelligent digital counterpart that understands their preferences, habits, and needs. Unlike generic AI tools, each Sim is unique, tailored to its user, and deeply integrated into the Web3 ecosystem.
One of Sim’s defining features is its native wallet integration. Your AI doesn’t just provide information; it can actively interact with the blockchain on your behalf. By connecting to your wallet, Sim can read and interpret blockchain data, monitor assets, and help manage on-chain activity. This makes it more than just a conversational assistant — it becomes a trusted co-pilot for your Web3 life. Whether it’s tracking DeFi positions, analyzing NFT holdings, or providing updates on governance proposals, your Sim has direct, real-time access to the information that matters most to you.
Beyond wallet connectivity, Sim is designed for broad interoperability. It supports a range of Web3 integrations, enabling it to plug into decentralized applications (dApps), protocols, and services. This opens up possibilities such as automated trading strategies, personalized DAO participation, portfolio insights, and even creating smart contracts with AI guidance. Sim isn’t locked into a single use case — it adapts and evolves based on the integrations you choose, becoming more powerful and aligned with your goals over time.
The vision of Sim goes deeper than functionality. By combining AI with Web3 principles, Sim aims to give users ownership and agency over their digital intelligence. Your Sim is not just a tool hosted on someone else’s servers; it is designed to be decentralized, portable, and persistent — something you can carry across platforms and services, ensuring continuity and control.
In a digital world where AI and blockchain are rapidly converging, Sim represents the next step: a personal, intelligent agent that is both self-sovereign and connected. It merges the contextual awareness of AI with the transparency and trust of blockchain, empowering users to navigate Web3 with clarity and confidence.
With Sim, your AI is not just a voice or a chatbot — it is your personalized digital twin for the decentralized era.
Tokenomik Sim (SIMAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Sim (SIMAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SIMAI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SIMAI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SIMAI, terokai SIMAI harga langsung token!
SIMAI Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SIMAI? Halaman ramalan harga SIMAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
