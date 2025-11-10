SimiliScan Harga Hari Ini

Harga langsung SimiliScan (SMS) hari ini ialah --, dengan 6.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SMS kepada USD penukaran adalah -- setiap SMS.

SimiliScan kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,695.79, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M SMS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SMS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00376516, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SMS dipindahkan +0.48% dalam sejam terakhir dan -87.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SimiliScan (SMS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.70K$ 11.70K $ 11.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.70K$ 11.70K $ 11.70K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

