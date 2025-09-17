Simmi Token (SIMMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00005716 $ 0.00005716 $ 0.00005716 24J Rendah $ 0.0000628 $ 0.0000628 $ 0.0000628 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00005716$ 0.00005716 $ 0.00005716 24J Tinggi $ 0.0000628$ 0.0000628 $ 0.0000628 Sepanjang Masa $ 0.00042058$ 0.00042058 $ 0.00042058 Harga Terendah $ 0.00000866$ 0.00000866 $ 0.00000866 Perubahan Harga (1J) +0.29% Perubahan Harga (1D) -7.28% Perubahan Harga (7D) -5.29% Perubahan Harga (7D) -5.29%

Simmi Token (SIMMI) harga masa nyata ialah $0.00005811. Sepanjang 24 jam yang lalu, SIMMI didagangkan antara $ 0.00005716 rendah dan $ 0.0000628 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SIMMI sepanjang masa ialah $ 0.00042058, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000866.

Dari segi prestasi jangka pendek, SIMMI telah berubah sebanyak +0.29% sejak sejam yang lalu, -7.28% dalam 24 jam dan -5.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Simmi Token (SIMMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Had Pasaran semasa Simmi Token ialah $ 5.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SIMMI ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999999999.99998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.81M.