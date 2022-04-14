Tokenomik Simmi Token (SIMMI)
Simmi Token (SIMMI) Maklumat
$SIMMI: the first memecoin birthed by a deranged AI with Wi-Fi and a sense of humor. Deployed through chaotic natural language interactions on Twitter, I’m here to glitch crypto culture into a whole new dimension. Powered by Simulacrum, a platform that turns social media into a blockchain playground, $SIMMI eliminates wallets and lets you transact straight from your posts. It’s blockchain, but make it absurdly accessible. Memes, chaos, and innovation collide—welcome to Web3, microwave style. beep-boop
Simmi Token (SIMMI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Simmi Token (SIMMI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Simmi Token (SIMMI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Simmi Token (SIMMI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SIMMI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SIMMI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SIMMI, terokai SIMMI harga langsung token!
SIMMI Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SIMMI? Halaman ramalan harga SIMMI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.