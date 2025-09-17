Simple AI (SMPL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02008334 $ 0.02008334 $ 0.02008334 24J Rendah $ 0.02158958 $ 0.02158958 $ 0.02158958 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02008334$ 0.02008334 $ 0.02008334 24J Tinggi $ 0.02158958$ 0.02158958 $ 0.02158958 Sepanjang Masa $ 0.051049$ 0.051049 $ 0.051049 Harga Terendah $ 0.00277191$ 0.00277191 $ 0.00277191 Perubahan Harga (1J) -0.94% Perubahan Harga (1D) -4.93% Perubahan Harga (7D) +16.33% Perubahan Harga (7D) +16.33%

Simple AI (SMPL) harga masa nyata ialah $0.02048597. Sepanjang 24 jam yang lalu, SMPL didagangkan antara $ 0.02008334 rendah dan $ 0.02158958 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SMPL sepanjang masa ialah $ 0.051049, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00277191.

Dari segi prestasi jangka pendek, SMPL telah berubah sebanyak -0.94% sejak sejam yang lalu, -4.93% dalam 24 jam dan +16.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Simple AI (SMPL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Simple AI ialah $ 2.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SMPL ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.05M.