SIMPS ON SOL (SIMP) Maklumat
Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.
He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.
Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.
He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."
His wallet's a graveyard of rugs and false hope…
But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."
And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.
What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.
It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.
It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.
Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:
Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…
But because it's so dumb, it's brilliant.
You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:
You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.
Tokenomik SIMPS ON SOL (SIMP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik SIMPS ON SOL (SIMP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SIMP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SIMP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SIMP, terokai SIMP harga langsung token!
SIMP Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SIMP? Halaman ramalan harga SIMP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
