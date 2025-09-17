Simulize AI (SMZAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00186328$ 0.00186328 $ 0.00186328 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.51% Perubahan Harga (1D) -0.25% Perubahan Harga (7D) +5.09% Perubahan Harga (7D) +5.09%

Simulize AI (SMZAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SMZAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SMZAI sepanjang masa ialah $ 0.00186328, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SMZAI telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, -0.25% dalam 24 jam dan +5.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Simulize AI (SMZAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.22K$ 23.22K $ 23.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.22K$ 23.22K $ 23.22K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,153.86 999,999,153.86 999,999,153.86

Had Pasaran semasa Simulize AI ialah $ 23.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SMZAI ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999153.86. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.22K.