Sing (SING) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 3.37$ 3.37 $ 3.37 Harga Terendah $ 0.00351089$ 0.00351089 $ 0.00351089 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.95% Perubahan Harga (7D) -0.95%

Sing (SING) harga masa nyata ialah $0.00353337. Sepanjang 24 jam yang lalu, SING didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SING sepanjang masa ialah $ 3.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00351089.

Dari segi prestasi jangka pendek, SING telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sing (SING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.98K$ 1.98K $ 1.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.36K$ 4.36K $ 4.36K Bekalan Peredaran 561.68K 561.68K 561.68K Jumlah Bekalan 1,233,585.4392079376 1,233,585.4392079376 1,233,585.4392079376

Had Pasaran semasa Sing ialah $ 1.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SING ialah 561.68K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1233585.4392079376. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.36K.