Singularity (SING) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +3.75% Perubahan Harga (7D) +2.89% Perubahan Harga (7D) +2.89%

Singularity (SING) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SING didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SING sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SING telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +3.75% dalam 24 jam dan +2.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Singularity (SING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 59.27K$ 59.27K $ 59.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59.27K$ 59.27K $ 59.27K Bekalan Peredaran 950.00M 950.00M 950.00M Jumlah Bekalan 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

Had Pasaran semasa Singularity ialah $ 59.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SING ialah 950.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 950000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.27K.