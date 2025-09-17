SingularityDAO (SDAO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03545404 $ 0.03545404 $ 0.03545404 24J Rendah $ 0.03788963 $ 0.03788963 $ 0.03788963 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03545404$ 0.03545404 $ 0.03545404 24J Tinggi $ 0.03788963$ 0.03788963 $ 0.03788963 Sepanjang Masa $ 6.62$ 6.62 $ 6.62 Harga Terendah $ 0.03453782$ 0.03453782 $ 0.03453782 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) +3.21% Perubahan Harga (7D) +2.30% Perubahan Harga (7D) +2.30%

SingularityDAO (SDAO) harga masa nyata ialah $0.03680974. Sepanjang 24 jam yang lalu, SDAO didagangkan antara $ 0.03545404 rendah dan $ 0.03788963 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SDAO sepanjang masa ialah $ 6.62, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03453782.

Dari segi prestasi jangka pendek, SDAO telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, +3.21% dalam 24 jam dan +2.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SingularityDAO (SDAO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Bekalan Peredaran 90.50M 90.50M 90.50M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa SingularityDAO ialah $ 3.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SDAO ialah 90.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.68M.