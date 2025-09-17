SingularityNET Harga (AGIX)
-0.20%
+2.17%
+0.91%
+0.91%
SingularityNET (AGIX) harga masa nyata ialah $0.279394. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGIX didagangkan antara $ 0.272805 rendah dan $ 0.280292 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGIX sepanjang masa ialah $ 1.46, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00747159.
Dari segi prestasi jangka pendek, AGIX telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, +2.17% dalam 24 jam dan +0.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa SingularityNET ialah $ 81.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGIX ialah 291.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 361929529.5871361. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 101.16M.
Pada hari ini, perubahan harga SingularityNET kepada USD adalah $ +0.00594711.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga SingularityNET kepada USD adalah $ -0.0239377514.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga SingularityNET kepada USD adalah $ -0.0436515686.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga SingularityNET kepada USD adalah $ -0.0118036242522742.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00594711
|+2.17%
|30 Hari
|$ -0.0239377514
|-8.56%
|60 Hari
|$ -0.0436515686
|-15.62%
|90 Hari
|$ -0.0118036242522742
|-4.05%
SingularityNET is a decentralized marketplace for Artificial Intelligence (AI). The business value of AI is becoming clearer each day; however, there’s a significant gap between the people developing AI tools (researchers and academics) and the businesses that want to use them. Most organizations need a more customized solution than what a single AI project can offer, and research projects oftentimes have trouble accessing a large enough data set to build effective machine learning. SingularityNET closes these gaps. The long-term vision of the SingulairtyNET team is to build a network of complex AI Agent interactions primarily using resources from the OpenCog Foundation. To look at this further, let’s check out their in-house built humanoid robot, Sophia. Sophia uses a combination of AI Agents that range from natural language processing to physical motor controls to operate. You tell Sophia to summarize a video that’s embedded in a webpage. To do this, Sophia sends a request to Agent A. Through its AI, Agent A knows that Agent B specializes in analyzing and transcribing video while Agent C specializes in summarizing text. Agent A pays Agent B and Agent C to perform these tasks while Sophia pays Agent A to coordinate. All the while, each Agent has updated their own AI with the network information gained from these tasks and combines it with their previous experiences and knowledge. Therefore, the collective AI of the system grows at a faster rate than any individual Agent. SingularityNET wants to build a decentralized protocol for creators and users of AI to interact with each other, to not only help individual projects benefit by leveraging the strengths of other AI systems that might handle certain tasks better, but ultimately to develop SingularityNET into a functioning AI system itself, with nodes on the network making their own decisions about how to connect services and proactively provide solutions to academic and business problems. Tokenizing the network creates an AI marketplace where AI developers and sellers can not only link with others who might assist in building more robust AI solutions, but also allow AI services and products to be bought and sold, creating revenue and establishing price points where none have existed before. The SingularityNET team boasts 50+ AI developers and 10+ PhDs. Dr. Ben Goertzel leads the group as CEO and Chief Scientist. He’s also the Chairman of the OpenCog Foundation and the Artificial General Intelligence Society, as well as the Chief Scientist at Hanson Robotics, the partner company helping bring SingularityNET to life. Dr. David Hanson, founder of Hanson Robotics, serves as the Robotics Lead. Most famously, Hanson Robotics built Sophia, the most expressive humanoid robot to date. Sophia is also a proud member of the SingularityNET team. The team recently released the alpha version of the platform and is planning on launching a public beta sometime in the middle of 2018.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai SingularityNET (AGIX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SingularityNET (AGIX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SingularityNET.
Semak SingularityNET ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik SingularityNET (AGIX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AGIX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.