Singularry Logo

Singularry Harga (SINGULARRY)

Tidak tersenarai

1 SINGULARRY ke USD Harga Langsung:

$0.01216342
$0.01216342$0.01216342
-2.90%1D
mexc
USD
Singularry (SINGULARRY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:11:28 (UTC+8)

Singularry (SINGULARRY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01178793
$ 0.01178793$ 0.01178793
24J Rendah
$ 0.01255972
$ 0.01255972$ 0.01255972
24J Tinggi

$ 0.01178793
$ 0.01178793$ 0.01178793

$ 0.01255972
$ 0.01255972$ 0.01255972

$ 0.01751975
$ 0.01751975$ 0.01751975

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-2.96%

+1.21%

+1.21%

Singularry (SINGULARRY) harga masa nyata ialah $0.01216286. Sepanjang 24 jam yang lalu, SINGULARRY didagangkan antara $ 0.01178793 rendah dan $ 0.01255972 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SINGULARRY sepanjang masa ialah $ 0.01751975, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SINGULARRY telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -2.96% dalam 24 jam dan +1.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Singularry (SINGULARRY) Maklumat Pasaran

$ 12.16M
$ 12.16M$ 12.16M

--
----

$ 12.16M
$ 12.16M$ 12.16M

999.90M
999.90M 999.90M

999,897,536.93
999,897,536.93 999,897,536.93

Had Pasaran semasa Singularry ialah $ 12.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SINGULARRY ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999897536.93. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.16M.

Singularry (SINGULARRY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Singularry kepada USD adalah $ -0.0003715295501063.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Singularry kepada USD adalah $ -0.0001024587.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Singularry kepada USD adalah $ -0.0009117133.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Singularry kepada USD adalah $ -0.002769385231985029.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003715295501063-2.96%
30 Hari$ -0.0001024587-0.84%
60 Hari$ -0.0009117133-7.49%
90 Hari$ -0.002769385231985029-18.54%

Apakah itu Singularry (SINGULARRY)

Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Singularry Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Singularry (SINGULARRY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Singularry (SINGULARRY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Singularry.

Semak Singularry ramalan harga sekarang!

SINGULARRY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Singularry (SINGULARRY)

Memahami tokenomik Singularry (SINGULARRY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SINGULARRY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Singularry (SINGULARRY)

Berapakah nilai Singularry (SINGULARRY) hari ini?
Harga langsung SINGULARRY dalam USD ialah 0.01216286 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SINGULARRY ke USD?
Harga semasa SINGULARRY ke USD ialah $ 0.01216286. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Singularry?
Had pasaran untuk SINGULARRY ialah $ 12.16M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SINGULARRY?
Bekalan edaran SINGULARRY ialah 999.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SINGULARRY?
SINGULARRY mencapai harga ATH sebanyak 0.01751975 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SINGULARRY?
SINGULARRY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SINGULARRY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SINGULARRYialah -- USD.
Adakah SINGULARRY akan naik lebih tinggi tahun ini?
SINGULARRY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SINGULARRYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:11:28 (UTC+8)

