Tokenomik Singularry (SINGULARRY)
Singularry (SINGULARRY) Maklumat
Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance
Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement.
Core Innovations: Advanced AI Architecture
Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics
Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition
Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework
Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines.
Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.
Singularry (SINGULARRY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Singularry (SINGULARRY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Singularry (SINGULARRY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Singularry (SINGULARRY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SINGULARRY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SINGULARRY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.