Siren (SIREN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.098777 $ 0.098777 $ 0.098777 24J Rendah $ 0.107841 $ 0.107841 $ 0.107841 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.098777$ 0.098777 $ 0.098777 24J Tinggi $ 0.107841$ 0.107841 $ 0.107841 Sepanjang Masa $ 0.19207$ 0.19207 $ 0.19207 Harga Terendah $ 0.02634736$ 0.02634736 $ 0.02634736 Perubahan Harga (1J) -0.25% Perubahan Harga (1D) -2.35% Perubahan Harga (7D) +17.36% Perubahan Harga (7D) +17.36%

Siren (SIREN) harga masa nyata ialah $0.102493. Sepanjang 24 jam yang lalu, SIREN didagangkan antara $ 0.098777 rendah dan $ 0.107841 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SIREN sepanjang masa ialah $ 0.19207, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02634736.

Dari segi prestasi jangka pendek, SIREN telah berubah sebanyak -0.25% sejak sejam yang lalu, -2.35% dalam 24 jam dan +17.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Siren (SIREN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 74.91M$ 74.91M $ 74.91M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 74.91M$ 74.91M $ 74.91M Bekalan Peredaran 730.95M 730.95M 730.95M Jumlah Bekalan 730,952,668.4667846 730,952,668.4667846 730,952,668.4667846

Had Pasaran semasa Siren ialah $ 74.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SIREN ialah 730.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 730952668.4667846. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 74.91M.