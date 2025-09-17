Apakah itu Sirin Labs (SRN)

Sirin Labs Token is a crypto token developed by blockchain development company Sirin Labs, and is a part of the SIRIN Labs ecosystem. Sirin Labs has been developing the first blockchain smartphone, and every product of this company is committed to using their own blockchain! They promote use of digital currencies and decentralization through SRN tokens. Sirin Labs was found in 2014. Solarin was their first project, which gained popularity as the most secure phone in the world. Though it was a success and was endorsed by famous celebrities like Leonardo DiCaprio, the company declared a layoff of about one-third of the staff by 2015. The reason they announced was developments in other fields. In late 2017, Sirin Labs announced the ICO (Initial Public Offering) of Sirin Lab Token (SRN) in order to give their operations a new direction. Now, they focus on bringing new technology for mass adoption. SIRIN Labs has a vision of creating open source and secure devices for mass adoption. The biggest problem SRN tokens face is convincing average users of smartphone that a high security phone is worth investing in! If SRN tokens follow the recent trends and other products by SIRIN Labs become a success, then that day is not away when SRN token will be one of the top cryptocurrencies in the world. SRN tokens have immense potential for development. Given that the smartphone market is one of their targets, there’s a large industry that’s being picked on as an audience for the technology.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Sirin Labs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sirin Labs (SRN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sirin Labs (SRN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sirin Labs.

Semak Sirin Labs ramalan harga sekarang!

SRN kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Sirin Labs (SRN)

Memahami tokenomik Sirin Labs (SRN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SRN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sirin Labs (SRN) Berapakah nilai Sirin Labs (SRN) hari ini? Harga langsung SRN dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SRN ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa SRN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Sirin Labs? Had pasaran untuk SRN ialah $ 104.47K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SRN? Bekalan edaran SRN ialah 532.78M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SRN? SRN mencapai harga ATH sebanyak 3.51 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SRN? SRN melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan SRN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SRNialah -- USD . Adakah SRN akan naik lebih tinggi tahun ini? SRN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SRNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Sirin Labs (SRN) Kemas Kini Industri Penting