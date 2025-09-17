SISTER (SSTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.26% Perubahan Harga (1D) -1.83% Perubahan Harga (7D) -2.54%

SISTER (SSTR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SSTR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SSTR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SSTR telah berubah sebanyak -1.26% sejak sejam yang lalu, -1.83% dalam 24 jam dan -2.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SISTER (SSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 209.70K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 209.70K Bekalan Peredaran 9.98B Jumlah Bekalan 9,982,404,678.28

Had Pasaran semasa SISTER ialah $ 209.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SSTR ialah 9.98B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9982404678.28. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 209.70K.