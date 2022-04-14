Tokenomik SISTER (SSTR)
SISTER (SSTR) Maklumat
The SSTR token is a groundbreaking initiative created by women-led communities through the innovative Unruggable Meme project on StarkNet. Designed to be a beacon of collaboration and creativity, SSTR aims to become an unforgettable milestone within the StarkNet ecosystem.
With a strong focus on community-driven values and meaningful partnerships, SSTR token harnesses StarkNet’s cutting-edge scalability and security to bring fresh, decentralized solutions to the forefront of blockchain innovation. This project not only pushes the boundaries of decentralized finance (DeFi) but also champions inclusivity by amplifying the voices of women in the blockchain space.
The SSTR token is more than just a digital asset—it’s a statement of unity, empowerment, and progress within the StarkNet network and beyond.
SISTER (SSTR) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SISTER (SSTR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik SISTER (SSTR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik SISTER (SSTR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SSTR yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SSTR yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SSTR, terokai SSTR harga langsung token!
