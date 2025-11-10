Siyana Harga Hari Ini

Harga langsung Siyana (SYYN) hari ini ialah $ 0.00000379, dengan 0.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SYYN kepada USD penukaran adalah $ 0.00000379 setiap SYYN.

Siyana kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 329,157, dengan bekalan edaran sebanyak 87.00B SYYN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SYYN didagangkan antara $ 0.00000367 (rendah) dan $ 0.0000039 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00001493, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000013.

Dalam prestasi jangka pendek, SYYN dipindahkan +0.58% dalam sejam terakhir dan -10.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Siyana (SYYN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 329.16K$ 329.16K $ 329.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 378.34K$ 378.34K $ 378.34K Bekalan Peredaran 87.00B 87.00B 87.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Siyana ialah $ 329.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SYYN ialah 87.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 378.34K.