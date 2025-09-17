SKAINET (SKAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0089911$ 0.0089911 $ 0.0089911 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.36% Perubahan Harga (7D) +3.06% Perubahan Harga (7D) +3.06%

SKAINET (SKAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKAI sepanjang masa ialah $ 0.0089911, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.36% dalam 24 jam dan +3.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SKAINET (SKAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.75K$ 31.75K $ 31.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.75K$ 31.75K $ 31.75K Bekalan Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Jumlah Bekalan 999,866,522.074222 999,866,522.074222 999,866,522.074222

Had Pasaran semasa SKAINET ialah $ 31.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKAI ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999866522.074222. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.75K.