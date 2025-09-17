Skey Network (SKEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00736266 $ 0.00736266 $ 0.00736266 24J Rendah $ 0.00805058 $ 0.00805058 $ 0.00805058 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00736266$ 0.00736266 $ 0.00736266 24J Tinggi $ 0.00805058$ 0.00805058 $ 0.00805058 Sepanjang Masa $ 0.55817$ 0.55817 $ 0.55817 Harga Terendah $ 0.00705314$ 0.00705314 $ 0.00705314 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -8.23% Perubahan Harga (7D) -9.43% Perubahan Harga (7D) -9.43%

Skey Network (SKEY) harga masa nyata ialah $0.00736478. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKEY didagangkan antara $ 0.00736266 rendah dan $ 0.00805058 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKEY sepanjang masa ialah $ 0.55817, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00705314.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKEY telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -8.23% dalam 24 jam dan -9.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Skey Network (SKEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.53M$ 5.53M $ 5.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.37M$ 7.37M $ 7.37M Bekalan Peredaran 750.15M 750.15M 750.15M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Skey Network ialah $ 5.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKEY ialah 750.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.37M.