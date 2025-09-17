SKI MASK CAT (SKICAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.051635$ 0.051635 $ 0.051635 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.96% Perubahan Harga (1D) +2.73% Perubahan Harga (7D) -0.14% Perubahan Harga (7D) -0.14%

SKI MASK CAT (SKICAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKICAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKICAT sepanjang masa ialah $ 0.051635, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKICAT telah berubah sebanyak -0.96% sejak sejam yang lalu, +2.73% dalam 24 jam dan -0.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SKI MASK CAT (SKICAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 879.04K$ 879.04K $ 879.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 879.04K$ 879.04K $ 879.04K Bekalan Peredaran 990.15M 990.15M 990.15M Jumlah Bekalan 990,154,867.7025918 990,154,867.7025918 990,154,867.7025918

Had Pasaran semasa SKI MASK CAT ialah $ 879.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKICAT ialah 990.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990154867.7025918. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 879.04K.