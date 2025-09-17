Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.51% Perubahan Harga (1D) -0.14% Perubahan Harga (7D) +12.53% Perubahan Harga (7D) +12.53%

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKIBIDI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKIBIDI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKIBIDI telah berubah sebanyak -0.51% sejak sejam yang lalu, -0.14% dalam 24 jam dan +12.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.08K$ 16.08K $ 16.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.08K$ 16.08K $ 16.08K Bekalan Peredaran 761.51M 761.51M 761.51M Jumlah Bekalan 761,512,552.62 761,512,552.62 761,512,552.62

Had Pasaran semasa Skibidi Dop Dop ialah $ 16.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKIBIDI ialah 761.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 761512552.62. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.08K.