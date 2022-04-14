Tokenomik Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)
Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Maklumat
Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become.
Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet.
Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride!
Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Skibidi Dop Dop (SKIBIDI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SKIBIDI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SKIBIDI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SKIBIDI, terokai SKIBIDI harga langsung token!
SKIBIDI Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SKIBIDI? Halaman ramalan harga SKIBIDI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.