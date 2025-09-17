Skibidi Toilet (SKBDI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03472545 $ 0.03472545 $ 0.03472545 24J Rendah $ 0.03620751 $ 0.03620751 $ 0.03620751 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03472545$ 0.03472545 $ 0.03472545 24J Tinggi $ 0.03620751$ 0.03620751 $ 0.03620751 Sepanjang Masa $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Harga Terendah $ 0.0178059$ 0.0178059 $ 0.0178059 Perubahan Harga (1J) -0.49% Perubahan Harga (1D) -0.90% Perubahan Harga (7D) -10.30% Perubahan Harga (7D) -10.30%

Skibidi Toilet (SKBDI) harga masa nyata ialah $0.03533707. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKBDI didagangkan antara $ 0.03472545 rendah dan $ 0.03620751 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKBDI sepanjang masa ialah $ 1.026, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0178059.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKBDI telah berubah sebanyak -0.49% sejak sejam yang lalu, -0.90% dalam 24 jam dan -10.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Skibidi Toilet (SKBDI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Bekalan Peredaran 74.92M 74.92M 74.92M Jumlah Bekalan 74,918,080.12733603 74,918,080.12733603 74,918,080.12733603

Had Pasaran semasa Skibidi Toilet ialah $ 2.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKBDI ialah 74.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 74918080.12733603. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.65M.