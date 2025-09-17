Skill Issue (SKILL) Maklumat Harga (USD)

Skill Issue (SKILL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKILL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKILL sepanjang masa ialah $ 0.00204438, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKILL telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, -0.38% dalam 24 jam dan +3.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Skill Issue (SKILL) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Skill Issue ialah $ 29.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKILL ialah 998.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998331101.642993. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.54K.