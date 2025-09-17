Lagi Mengenai SKILL

Skill Issue Harga (SKILL)

1 SKILL ke USD Harga Langsung:

-0.30%1D
Skill Issue (SKILL) Carta Harga Langsung
Skill Issue (SKILL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

$ 0.00204438
$ 0.00204438$ 0.00204438

-0.12%

-0.38%

+3.41%

+3.41%

Skill Issue (SKILL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKILL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKILL sepanjang masa ialah $ 0.00204438, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKILL telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, -0.38% dalam 24 jam dan +3.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Skill Issue (SKILL) Maklumat Pasaran

998.33M
998.33M 998.33M

998,331,101.642993
998,331,101.642993 998,331,101.642993

Had Pasaran semasa Skill Issue ialah $ 29.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKILL ialah 998.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998331101.642993. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.54K.

Skill Issue (SKILL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Skill Issue kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Skill Issue kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Skill Issue kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Skill Issue kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.38%
30 Hari$ 0-11.16%
60 Hari$ 0-4.43%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Skill Issue (SKILL)

Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves. We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Skill Issue (SKILL) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Skill Issue Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Skill Issue (SKILL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Skill Issue (SKILL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Skill Issue.

Semak Skill Issue ramalan harga sekarang!

SKILL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Skill Issue (SKILL)

Memahami tokenomik Skill Issue (SKILL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SKILL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Skill Issue (SKILL)

Berapakah nilai Skill Issue (SKILL) hari ini?
Harga langsung SKILL dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SKILL ke USD?
Harga semasa SKILL ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Skill Issue?
Had pasaran untuk SKILL ialah $ 29.54K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SKILL?
Bekalan edaran SKILL ialah 998.33M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SKILL?
SKILL mencapai harga ATH sebanyak 0.00204438 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SKILL?
SKILL melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SKILL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SKILLialah -- USD.
Adakah SKILL akan naik lebih tinggi tahun ini?
SKILL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SKILLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Skill Issue (SKILL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.