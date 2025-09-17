Lagi Mengenai SKAI

Skillful AI Harga (SKAI)

1 SKAI ke USD Harga Langsung:

$0.00198709
$0.00198709$0.00198709
+2.50%1D
Skillful AI (SKAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:02:51 (UTC+8)

Skillful AI (SKAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.07%

+2.58%

+1.44%

+1.44%

Skillful AI (SKAI) harga masa nyata ialah $0.00198709. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKAI didagangkan antara $ 0.00193527 rendah dan $ 0.00200127 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKAI sepanjang masa ialah $ 0.252674, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00113594.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKAI telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +2.58% dalam 24 jam dan +1.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Skillful AI (SKAI) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Skillful AI ialah $ 225.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKAI ialah 113.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.99M.

Skillful AI (SKAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Skillful AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Skillful AI kepada USD adalah $ +0.0000341908.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Skillful AI kepada USD adalah $ +0.0003622616.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Skillful AI kepada USD adalah $ -0.001034944378913392.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.58%
30 Hari$ +0.0000341908+1.72%
60 Hari$ +0.0003622616+18.23%
90 Hari$ -0.001034944378913392-34.24%

Apakah itu Skillful AI (SKAI)

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Skillful AI (SKAI) Sumber

Laman Web Rasmi

Skillful AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Skillful AI (SKAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Skillful AI (SKAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Skillful AI.

Semak Skillful AI ramalan harga sekarang!

SKAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Skillful AI (SKAI)

Memahami tokenomik Skillful AI (SKAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SKAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Skillful AI (SKAI)

Berapakah nilai Skillful AI (SKAI) hari ini?
Harga langsung SKAI dalam USD ialah 0.00198709 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SKAI ke USD?
Harga semasa SKAI ke USD ialah $ 0.00198709. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Skillful AI?
Had pasaran untuk SKAI ialah $ 225.28K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SKAI?
Bekalan edaran SKAI ialah 113.37M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SKAI?
SKAI mencapai harga ATH sebanyak 0.252674 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SKAI?
SKAI melihat harga ATL sebanyak 0.00113594 USD.
Berapakah jumlah dagangan SKAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SKAIialah -- USD.
Adakah SKAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SKAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SKAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:02:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.