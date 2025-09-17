Skillful AI (SKAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00193527 $ 0.00193527 $ 0.00193527 24J Rendah $ 0.00200127 $ 0.00200127 $ 0.00200127 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00193527$ 0.00193527 $ 0.00193527 24J Tinggi $ 0.00200127$ 0.00200127 $ 0.00200127 Sepanjang Masa $ 0.252674$ 0.252674 $ 0.252674 Harga Terendah $ 0.00113594$ 0.00113594 $ 0.00113594 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) +2.58% Perubahan Harga (7D) +1.44% Perubahan Harga (7D) +1.44%

Skillful AI (SKAI) harga masa nyata ialah $0.00198709. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKAI didagangkan antara $ 0.00193527 rendah dan $ 0.00200127 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKAI sepanjang masa ialah $ 0.252674, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00113594.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKAI telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +2.58% dalam 24 jam dan +1.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Skillful AI (SKAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 225.28K$ 225.28K $ 225.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Bekalan Peredaran 113.37M 113.37M 113.37M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Skillful AI ialah $ 225.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKAI ialah 113.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.99M.