Skimask Pnut (SKINUT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00206967 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) -1.95% Perubahan Harga (7D) -3.16%

Skimask Pnut (SKINUT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKINUT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKINUT sepanjang masa ialah $ 0.00206967, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKINUT telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, -1.95% dalam 24 jam dan -3.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Skimask Pnut (SKINUT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.18K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.18K Bekalan Peredaran 991.44M Jumlah Bekalan 991,440,961.3471414

Had Pasaran semasa Skimask Pnut ialah $ 38.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKINUT ialah 991.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 991440961.3471414. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.18K.