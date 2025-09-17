Skrumble Network (SKM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0
24J Rendah $ 0
24J Tinggi $ 0
Sepanjang Masa $ 0.110396
Harga Terendah $ 0
Perubahan Harga (1J) +0.02%
Perubahan Harga (1D) +3.65%
Perubahan Harga (7D) +8.20%

Skrumble Network (SKM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKM sepanjang masa ialah $ 0.110396, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKM telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +3.65% dalam 24 jam dan +8.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Skrumble Network (SKM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.05K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.59K
Bekalan Peredaran 1.05B
Jumlah Bekalan 1,500,000,000.0

Had Pasaran semasa Skrumble Network ialah $ 39.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKM ialah 1.05B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.59K.