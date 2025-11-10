Skully Harga Hari Ini

Harga langsung Skully (SKULLY) hari ini ialah $ 0.00006796, dengan 1.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SKULLY kepada USD penukaran adalah $ 0.00006796 setiap SKULLY.

Skully kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 52,914, dengan bekalan edaran sebanyak 778.56M SKULLY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SKULLY didagangkan antara $ 0.00006632 (rendah) dan $ 0.00006803 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00021932, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006412.

Dalam prestasi jangka pendek, SKULLY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -5.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Skully (SKULLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.91K$ 52.91K $ 52.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.51K$ 66.51K $ 66.51K Bekalan Peredaran 778.56M 778.56M 778.56M Jumlah Bekalan 978,558,324.0 978,558,324.0 978,558,324.0

