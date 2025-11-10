SkyAI Harga Hari Ini

Harga langsung SkyAI (SKYAI) hari ini ialah $ 0.02029758, dengan 3.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SKYAI kepada USD penukaran adalah $ 0.02029758 setiap SKYAI.

SkyAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 20,260,010, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B SKYAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SKYAI didagangkan antara $ 0.01922181 (rendah) dan $ 0.02050142 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.09237, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01433298.

Dalam prestasi jangka pendek, SKYAI dipindahkan -0.43% dalam sejam terakhir dan +7.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SkyAI (SKYAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.26M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.26M Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SkyAI ialah $ 20.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKYAI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.26M.