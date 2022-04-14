Tokenomik Skyhash (SKH)

Tokenomik Skyhash (SKH)

Lihat cerapan utama tentang Skyhash (SKH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Skyhash (SKH) Maklumat

Skyhash is become the most trusted cloud mining service provider, Skyhash.app aims to be a rapidly growing digital asset mining service and a leading cloud mining service provider globally. Skyhash is committed to building a secure, compliant, and transparent blockchain infrastructure, offering a range of stable and intelligent hashrate service solutions to a worldwide customer base. Leveraging its expanding global mining facility network and strategic partnership with BTC-MINING Australia.

Laman Web Rasmi:
https://skyhash.app/
Kertas putih:
https://skyhash.app/Files/SKYHASH-WhitePaper-1.00.pdf

Skyhash (SKH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Skyhash (SKH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 808.75K
Jumlah Bekalan:
$ 99.00M
Bekalan Edaran:
$ 19.72M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.06M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.554563
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01519399
Harga Semasa:
$ 0.04101671
Tokenomik Skyhash (SKH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Skyhash (SKH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SKH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SKH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SKH, terokai SKH harga langsung token!

SKH Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SKH? Halaman ramalan harga SKH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.