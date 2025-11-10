Skyops Harga Hari Ini

Harga langsung Skyops (SKYOPS) hari ini ialah $ 0.00024932, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SKYOPS kepada USD penukaran adalah $ 0.00024932 setiap SKYOPS.

Skyops kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 16,769.42, dengan bekalan edaran sebanyak 67.26M SKYOPS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SKYOPS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00204963, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00024773.

Dalam prestasi jangka pendek, SKYOPS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Skyops (SKYOPS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.77K$ 16.77K $ 16.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.93K$ 24.93K $ 24.93K Bekalan Peredaran 67.26M 67.26M 67.26M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Skyops ialah $ 16.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKYOPS ialah 67.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.93K.