SL Benfica Fan Token Logo

SL Benfica Fan Token Harga (BENFICA)

Tidak tersenarai

1 BENFICA ke USD Harga Langsung:

$0.601558
$0.601558$0.601558
-1.70%1D
USD
SL Benfica Fan Token (BENFICA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:49:27 (UTC+8)

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.594385
$ 0.594385$ 0.594385
24J Rendah
$ 0.625517
$ 0.625517$ 0.625517
24J Tinggi

$ 0.594385
$ 0.594385$ 0.594385

$ 0.625517
$ 0.625517$ 0.625517

$ 3.65
$ 3.65$ 3.65

$ 0.561403
$ 0.561403$ 0.561403

-0.41%

-1.71%

-7.42%

-7.42%

SL Benfica Fan Token (BENFICA) harga masa nyata ialah $0.601558. Sepanjang 24 jam yang lalu, BENFICA didagangkan antara $ 0.594385 rendah dan $ 0.625517 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BENFICA sepanjang masa ialah $ 3.65, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.561403.

Dari segi prestasi jangka pendek, BENFICA telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, -1.71% dalam 24 jam dan -7.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Maklumat Pasaran

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

--
----

$ 12.03M
$ 12.03M$ 12.03M

3.31M
3.31M 3.31M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Had Pasaran semasa SL Benfica Fan Token ialah $ 1.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BENFICA ialah 3.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.03M.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga SL Benfica Fan Token kepada USD adalah $ -0.0105153841580521.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga SL Benfica Fan Token kepada USD adalah $ -0.1289326480.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga SL Benfica Fan Token kepada USD adalah $ -0.0784783543.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga SL Benfica Fan Token kepada USD adalah $ -0.237398192673286.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0105153841580521-1.71%
30 Hari$ -0.1289326480-21.43%
60 Hari$ -0.0784783543-13.04%
90 Hari$ -0.237398192673286-28.29%

Apakah itu SL Benfica Fan Token (BENFICA)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Sumber

Laman Web Rasmi

SL Benfica Fan Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SL Benfica Fan Token (BENFICA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SL Benfica Fan Token (BENFICA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SL Benfica Fan Token.

Semak SL Benfica Fan Token ramalan harga sekarang!

BENFICA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik SL Benfica Fan Token (BENFICA)

Memahami tokenomik SL Benfica Fan Token (BENFICA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BENFICA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SL Benfica Fan Token (BENFICA)

Berapakah nilai SL Benfica Fan Token (BENFICA) hari ini?
Harga langsung BENFICA dalam USD ialah 0.601558 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BENFICA ke USD?
Harga semasa BENFICA ke USD ialah $ 0.601558. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SL Benfica Fan Token?
Had pasaran untuk BENFICA ialah $ 1.99M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BENFICA?
Bekalan edaran BENFICA ialah 3.31M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BENFICA?
BENFICA mencapai harga ATH sebanyak 3.65 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BENFICA?
BENFICA melihat harga ATL sebanyak 0.561403 USD.
Berapakah jumlah dagangan BENFICA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BENFICAialah -- USD.
Adakah BENFICA akan naik lebih tinggi tahun ini?
BENFICA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BENFICAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:49:27 (UTC+8)

