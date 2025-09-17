SL Benfica Fan Token (BENFICA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.594385 $ 0.594385 $ 0.594385 24J Rendah $ 0.625517 $ 0.625517 $ 0.625517 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.594385$ 0.594385 $ 0.594385 24J Tinggi $ 0.625517$ 0.625517 $ 0.625517 Sepanjang Masa $ 3.65$ 3.65 $ 3.65 Harga Terendah $ 0.561403$ 0.561403 $ 0.561403 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) -1.71% Perubahan Harga (7D) -7.42% Perubahan Harga (7D) -7.42%

SL Benfica Fan Token (BENFICA) harga masa nyata ialah $0.601558. Sepanjang 24 jam yang lalu, BENFICA didagangkan antara $ 0.594385 rendah dan $ 0.625517 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BENFICA sepanjang masa ialah $ 3.65, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.561403.

Dari segi prestasi jangka pendek, BENFICA telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, -1.71% dalam 24 jam dan -7.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.03M$ 12.03M $ 12.03M Bekalan Peredaran 3.31M 3.31M 3.31M Jumlah Bekalan 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Had Pasaran semasa SL Benfica Fan Token ialah $ 1.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BENFICA ialah 3.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.03M.