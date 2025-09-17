SLIME (SLIME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00280345$ 0.00280345 $ 0.00280345 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.53% Perubahan Harga (7D) -0.29% Perubahan Harga (7D) -0.29%

SLIME (SLIME) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SLIME didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SLIME sepanjang masa ialah $ 0.00280345, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SLIME telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.53% dalam 24 jam dan -0.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SLIME (SLIME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.49K$ 32.49K $ 32.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.49K$ 32.49K $ 32.49K Bekalan Peredaran 888.48M 888.48M 888.48M Jumlah Bekalan 888,482,623.975658 888,482,623.975658 888,482,623.975658

Had Pasaran semasa SLIME ialah $ 32.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLIME ialah 888.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 888482623.975658. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.49K.