Slopfather (FATHA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02742492$ 0.02742492 $ 0.02742492 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.66% Perubahan Harga (1D) +1.16% Perubahan Harga (7D) -22.69% Perubahan Harga (7D) -22.69%

Slopfather (FATHA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FATHA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FATHA sepanjang masa ialah $ 0.02742492, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FATHA telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, +1.16% dalam 24 jam dan -22.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Slopfather (FATHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 362.19K$ 362.19K $ 362.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 362.19K$ 362.19K $ 362.19K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,985,683.55 999,985,683.55 999,985,683.55

Had Pasaran semasa Slopfather ialah $ 362.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FATHA ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999985683.55. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 362.19K.