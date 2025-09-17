SLOVE (SLOVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00151872 $ 0.00151872 $ 0.00151872 24J Rendah $ 0.00158376 $ 0.00158376 $ 0.00158376 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00151872$ 0.00151872 $ 0.00151872 24J Tinggi $ 0.00158376$ 0.00158376 $ 0.00158376 Sepanjang Masa $ 0.193733$ 0.193733 $ 0.193733 Harga Terendah $ 0.00061988$ 0.00061988 $ 0.00061988 Perubahan Harga (1J) -0.42% Perubahan Harga (1D) +1.64% Perubahan Harga (7D) +1.01% Perubahan Harga (7D) +1.01%

SLOVE (SLOVE) harga masa nyata ialah $0.00154988. Sepanjang 24 jam yang lalu, SLOVE didagangkan antara $ 0.00151872 rendah dan $ 0.00158376 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SLOVE sepanjang masa ialah $ 0.193733, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00061988.

Dari segi prestasi jangka pendek, SLOVE telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, +1.64% dalam 24 jam dan +1.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SLOVE (SLOVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 139.49K$ 139.49K $ 139.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 154.99K$ 154.99K $ 154.99K Bekalan Peredaran 90.00M 90.00M 90.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa SLOVE ialah $ 139.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLOVE ialah 90.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 154.99K.