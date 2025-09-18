SLOW Harga (SLOW)
--
--
+14.03%
+14.03%
SLOW (SLOW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SLOW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SLOW sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, SLOW telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +14.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa SLOW ialah $ 6.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLOW ialah 782.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 832230707.9791347. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.74K.
Pada hari ini, perubahan harga SLOW kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga SLOW kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga SLOW kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga SLOW kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ 0
|+33.88%
|60 Hari
|$ 0
|+39.00%
|90 Hari
|$ 0
|--
The project was created by the NFT holder community inspired by the Artist IAMSLOTH. We are a community-driven project that is endorsed by the actual artist. The goal is to expand into the web 3 space, sharing the art and vision of IAMSLOTH with a broader audience while leveraging the innovative aspects of blockchain technology. This initiative not only aims to celebrate the unique artwork of IAMSLOTH but also to foster a decentralized platform where creativity meets technology. Our vision includes creating a space where art enthusiasts can engage with IAMSLOTH's work in new, interactive ways. Through NFTs, we're not just selling art; we're offering a piece of a community, a part of a movement towards democratizing art ownership. This project is about building a sustainable ecosystem where artists can thrive, and collectors can own and perhaps even influence the direction of new art pieces. We're looking to integrate various web 3 technologies like DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) to manage community decisions, smart contracts for transparent transactions, and possibly even virtual reality galleries where members can experience the art in an immersive environment. Our commitment is to maintain the integrity of IAMSLOTH's vision while pushing the boundaries of what art can be in the digital age. This endeavor is not just about expanding into web 3; it's about redefining what community engagement in art looks like. We're inviting art lovers, tech enthusiasts, and visionaries to join us in this journey to explore, enjoy, and co-create in a space where art transcends traditional boundaries.
