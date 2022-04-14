Tokenomik SLOW (SLOW)
SLOW (SLOW) Maklumat
The project was created by the NFT holder community inspired by the Artist IAMSLOTH. We are a community-driven project that is endorsed by the actual artist. The goal is to expand into the web 3 space, sharing the art and vision of IAMSLOTH with a broader audience while leveraging the innovative aspects of blockchain technology. This initiative not only aims to celebrate the unique artwork of IAMSLOTH but also to foster a decentralized platform where creativity meets technology.
Our vision includes creating a space where art enthusiasts can engage with IAMSLOTH's work in new, interactive ways. Through NFTs, we're not just selling art; we're offering a piece of a community, a part of a movement towards democratizing art ownership. This project is about building a sustainable ecosystem where artists can thrive, and collectors can own and perhaps even influence the direction of new art pieces.
We're looking to integrate various web 3 technologies like DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) to manage community decisions, smart contracts for transparent transactions, and possibly even virtual reality galleries where members can experience the art in an immersive environment. Our commitment is to maintain the integrity of IAMSLOTH's vision while pushing the boundaries of what art can be in the digital age.
This endeavor is not just about expanding into web 3; it's about redefining what community engagement in art looks like. We're inviting art lovers, tech enthusiasts, and visionaries to join us in this journey to explore, enjoy, and co-create in a space where art transcends traditional boundaries.
SLOW (SLOW) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SLOW (SLOW), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik SLOW (SLOW): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik SLOW (SLOW) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SLOW yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SLOW yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.