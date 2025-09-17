SMACKM (SMACKM) Maklumat Harga (USD)

SMACKM (SMACKM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SMACKM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SMACKM sepanjang masa ialah $ 0.00276613, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SMACKM telah berubah sebanyak -0.45% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan -7.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SMACKM (SMACKM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 531.27K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 651.29K Bekalan Peredaran 815.72M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SMACKM ialah $ 531.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SMACKM ialah 815.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 651.29K.