SMARDEX USDN (USDN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.991661 $ 0.991661 $ 0.991661 24J Rendah $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.991661$ 0.991661 $ 0.991661 24J Tinggi $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Sepanjang Masa $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 Harga Terendah $ 0.95378$ 0.95378 $ 0.95378 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) -0.16% Perubahan Harga (7D) -0.34% Perubahan Harga (7D) -0.34%

SMARDEX USDN (USDN) harga masa nyata ialah $0.99928. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDN didagangkan antara $ 0.991661 rendah dan $ 1.011 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDN sepanjang masa ialah $ 1.034, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.95378.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDN telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan -0.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SMARDEX USDN (USDN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M Bekalan Peredaran 3.99M 3.99M 3.99M Jumlah Bekalan 3,988,849.006880792 3,988,849.006880792 3,988,849.006880792

Had Pasaran semasa SMARDEX USDN ialah $ 3.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDN ialah 3.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3988849.006880792. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.99M.