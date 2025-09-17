SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24J Rendah $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 24J Tinggi $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Sepanjang Masa $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Harga Terendah $ 0.921955$ 0.921955 $ 0.921955 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +0.07% Perubahan Harga (7D) +0.48% Perubahan Harga (7D) +0.48%

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) harga masa nyata ialah $1.11. Sepanjang 24 jam yang lalu, WUSDN didagangkan antara $ 1.1 rendah dan $ 1.12 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WUSDN sepanjang masa ialah $ 1.17, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.921955.

Dari segi prestasi jangka pendek, WUSDN telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +0.07% dalam 24 jam dan +0.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Bekalan Peredaran 1.44M 1.44M 1.44M Jumlah Bekalan 1,437,949.211331437 1,437,949.211331437 1,437,949.211331437

Had Pasaran semasa SMARDEX WRAPPED USDN ialah $ 1.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WUSDN ialah 1.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1437949.211331437. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.60M.