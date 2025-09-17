Lagi Mengenai WUSDN

SMARDEX WRAPPED USDN Harga (WUSDN)

Tidak tersenarai

1 WUSDN ke USD Harga Langsung:

$1.11
$1.11$1.11
0.00%1D
USD
SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:49:43 (UTC+8)

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24J Rendah
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
24J Tinggi

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.921955
$ 0.921955$ 0.921955

+0.09%

+0.07%

+0.48%

+0.48%

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) harga masa nyata ialah $1.11. Sepanjang 24 jam yang lalu, WUSDN didagangkan antara $ 1.1 rendah dan $ 1.12 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WUSDN sepanjang masa ialah $ 1.17, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.921955.

Dari segi prestasi jangka pendek, WUSDN telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +0.07% dalam 24 jam dan +0.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Maklumat Pasaran

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

--
----

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

1.44M
1.44M 1.44M

1,437,949.211331437
1,437,949.211331437 1,437,949.211331437

Had Pasaran semasa SMARDEX WRAPPED USDN ialah $ 1.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WUSDN ialah 1.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1437949.211331437. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.60M.

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga SMARDEX WRAPPED USDN kepada USD adalah $ +0.00080019.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga SMARDEX WRAPPED USDN kepada USD adalah $ +0.0301045320.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga SMARDEX WRAPPED USDN kepada USD adalah $ +0.0419867490.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga SMARDEX WRAPPED USDN kepada USD adalah $ +0.0285308898405502.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00080019+0.07%
30 Hari$ +0.0301045320+2.71%
60 Hari$ +0.0419867490+3.78%
90 Hari$ +0.0285308898405502+2.64%

Apakah itu SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations.

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Sumber

Laman Web Rasmi

SMARDEX WRAPPED USDN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SMARDEX WRAPPED USDN.

Semak SMARDEX WRAPPED USDN ramalan harga sekarang!

WUSDN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

Memahami tokenomik SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WUSDN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

Berapakah nilai SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) hari ini?
Harga langsung WUSDN dalam USD ialah 1.11 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WUSDN ke USD?
Harga semasa WUSDN ke USD ialah $ 1.11. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SMARDEX WRAPPED USDN?
Had pasaran untuk WUSDN ialah $ 1.60M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WUSDN?
Bekalan edaran WUSDN ialah 1.44M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WUSDN?
WUSDN mencapai harga ATH sebanyak 1.17 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WUSDN?
WUSDN melihat harga ATL sebanyak 0.921955 USD.
Berapakah jumlah dagangan WUSDN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WUSDNialah -- USD.
Adakah WUSDN akan naik lebih tinggi tahun ini?
WUSDN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WUSDNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:49:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.