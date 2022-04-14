Tokenomik SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

Tokenomik SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

Lihat cerapan utama tentang SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Maklumat

wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations.

Laman Web Rasmi:
https://smardex.io/usdn

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.74M
$ 1.74M
Jumlah Bekalan:
$ 1.57M
$ 1.57M
Bekalan Edaran:
$ 1.57M
$ 1.57M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.74M
$ 1.74M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.25
$ 1.25
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.921955
$ 0.921955
Harga Semasa:
$ 1.11
$ 1.11

Tokenomik SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WUSDN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WUSDN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WUSDN, terokai WUSDN harga langsung token!

WUSDN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WUSDN? Halaman ramalan harga WUSDN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.