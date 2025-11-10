Smart Layer Network Harga Hari Ini

Harga langsung Smart Layer Network (SLN) hari ini ialah $ 0.01403139, dengan 7.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SLN kepada USD penukaran adalah $ 0.01403139 setiap SLN.

Smart Layer Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,105,553, dengan bekalan edaran sebanyak 78.79M SLN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SLN didagangkan antara $ 0.01173519 (rendah) dan $ 0.01565624 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 7.46, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01173519.

Dalam prestasi jangka pendek, SLN dipindahkan -0.24% dalam sejam terakhir dan -5.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Smart Layer Network (SLN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Bekalan Peredaran 78.79M 78.79M 78.79M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Smart Layer Network ialah $ 1.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLN ialah 78.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.40M.