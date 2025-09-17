Smart Lending AI (SLAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00226656 $ 0.00226656 $ 0.00226656 24J Rendah $ 0.00228665 $ 0.00228665 $ 0.00228665 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00226656$ 0.00226656 $ 0.00226656 24J Tinggi $ 0.00228665$ 0.00228665 $ 0.00228665 Sepanjang Masa $ 0.185569$ 0.185569 $ 0.185569 Harga Terendah $ 0.00215728$ 0.00215728 $ 0.00215728 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.41% Perubahan Harga (7D) +3.51% Perubahan Harga (7D) +3.51%

Smart Lending AI (SLAI) harga masa nyata ialah $0.00226965. Sepanjang 24 jam yang lalu, SLAI didagangkan antara $ 0.00226656 rendah dan $ 0.00228665 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SLAI sepanjang masa ialah $ 0.185569, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00215728.

Dari segi prestasi jangka pendek, SLAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.41% dalam 24 jam dan +3.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Smart Lending AI (SLAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.04K$ 17.04K $ 17.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.70K$ 22.70K $ 22.70K Bekalan Peredaran 7.51M 7.51M 7.51M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Smart Lending AI ialah $ 17.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLAI ialah 7.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.70K.