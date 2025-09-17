Lagi Mengenai SLAI

Smart Lending AI Logo

Smart Lending AI Harga (SLAI)

Tidak tersenarai

1 SLAI ke USD Harga Langsung:

$0.00226965
$0.00226965$0.00226965
-0.40%1D
mexc
USD
Smart Lending AI (SLAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:03:11 (UTC+8)

Smart Lending AI (SLAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00226656
$ 0.00226656$ 0.00226656
24J Rendah
$ 0.00228665
$ 0.00228665$ 0.00228665
24J Tinggi

$ 0.00226656
$ 0.00226656$ 0.00226656

$ 0.00228665
$ 0.00228665$ 0.00228665

$ 0.185569
$ 0.185569$ 0.185569

$ 0.00215728
$ 0.00215728$ 0.00215728

--

-0.41%

+3.51%

+3.51%

Smart Lending AI (SLAI) harga masa nyata ialah $0.00226965. Sepanjang 24 jam yang lalu, SLAI didagangkan antara $ 0.00226656 rendah dan $ 0.00228665 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SLAI sepanjang masa ialah $ 0.185569, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00215728.

Dari segi prestasi jangka pendek, SLAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.41% dalam 24 jam dan +3.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Smart Lending AI (SLAI) Maklumat Pasaran

$ 17.04K
$ 17.04K$ 17.04K

--
----

$ 22.70K
$ 22.70K$ 22.70K

7.51M
7.51M 7.51M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Smart Lending AI ialah $ 17.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLAI ialah 7.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.70K.

Smart Lending AI (SLAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Smart Lending AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Smart Lending AI kepada USD adalah $ -0.0001290992.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Smart Lending AI kepada USD adalah $ -0.0022275055.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Smart Lending AI kepada USD adalah $ -0.03741529351500581.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.41%
30 Hari$ -0.0001290992-5.68%
60 Hari$ -0.0022275055-98.14%
90 Hari$ -0.03741529351500581-94.28%

Apakah itu Smart Lending AI (SLAI)

Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.

Smart Lending AI (SLAI) Sumber

Laman Web Rasmi

Smart Lending AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Smart Lending AI (SLAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Smart Lending AI (SLAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Smart Lending AI.

Semak Smart Lending AI ramalan harga sekarang!

SLAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Smart Lending AI (SLAI)

Memahami tokenomik Smart Lending AI (SLAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SLAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Smart Lending AI (SLAI)

Berapakah nilai Smart Lending AI (SLAI) hari ini?
Harga langsung SLAI dalam USD ialah 0.00226965 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SLAI ke USD?
Harga semasa SLAI ke USD ialah $ 0.00226965. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Smart Lending AI?
Had pasaran untuk SLAI ialah $ 17.04K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SLAI?
Bekalan edaran SLAI ialah 7.51M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SLAI?
SLAI mencapai harga ATH sebanyak 0.185569 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SLAI?
SLAI melihat harga ATL sebanyak 0.00215728 USD.
Berapakah jumlah dagangan SLAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SLAIialah -- USD.
Adakah SLAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SLAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SLAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:03:11 (UTC+8)

Smart Lending AI (SLAI) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.