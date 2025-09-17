Apakah itu Smart MFG (MFG)

Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.

Smart MFG Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Smart MFG (MFG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Smart MFG (MFG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Smart MFG.

MFG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Smart MFG (MFG)

Memahami tokenomik Smart MFG (MFG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MFG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Smart MFG (MFG) Berapakah nilai Smart MFG (MFG) hari ini? Harga langsung MFG dalam USD ialah 0.00193039 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MFG ke USD? $ 0.00193039 . Lihat Harga semasa MFG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Smart MFG? Had pasaran untuk MFG ialah $ 755.84K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MFG? Bekalan edaran MFG ialah 392.68M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MFG? MFG mencapai harga ATH sebanyak 0.131262 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MFG? MFG melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan MFG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MFGialah -- USD . Adakah MFG akan naik lebih tinggi tahun ini? MFG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MFGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Smart MFG (MFG) Kemas Kini Industri Penting